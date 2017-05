Aide à domicile | 24/05/2017

Les fédérations de l'aide à domicile organisent une campagne nationale de recrutement

Les quatre fédérations d'aide, de soins et de service à domicile, Adessadomicile, l'ADMR, la FNAAFP/CSP et UNA, ont lancé, le 15 mai, une campagne de recrutement nationale baptisée "Mettons du coeur à l'emploi". L'objectif est à la fois de valoriser le secteur et ses métiers mais aussi de pourvoir un nombre important de postes vacants.



