Politiques sociales | 03/02/2017 La CGT, FO et SUD boycottent la conférence salariale et appellent à la mobilisation le 7 mars Comme l'an dernier, les fédérations de la santé et de l'action sociale de la CGT, FO et SUD ont décidé de ne pas siéger à la conférence salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, en rendant publiques leurs revendications quelques heures avant l'ouverture du celle-ci, vendredi 3 février, en présence des représentants de l'Etat, des caisses de sécurité sociale, des départements, des employeurs et des syndicats.

Protection de l'enfance | Paris | 03/02/2017 Un collectif critique le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers à Paris La prise en charge des mineurs non accompagnés à Paris reste une affaire sensible : le collectif ADJIE (Accompagnement et défense des jeunes isolés étrangers) - dont sont notamment membres l'ADDE, la Cimade Ile-de-France, la Voix de l'enfant, RESF ou le Secours catholique - met en cause le fonctionnement du dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE) géré par la Croix-Rouge française, qui a répondu aux ASH.

Etablissements et services | 03/02/2017 Personnes handicapées : les recommandations de l'ANESM sur les "espaces de calme-retrait" Les dernières recommandations de bonnes pratiques publiées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), consacrées aux "espaces de calme-retrait et d'apaisement", s'inscrivent dans la continuité des travaux concernant "Les comportements-problèmes au sein des établissements et services accueillant des enfants et adultes handicapés : prévention et réponses".

Etablissements et services | 03/02/2017 Aide à domicile : dans le Loiret, des conventions de partenariat préfigurent les CPOM Affichant l'objectif "d'améliorer la qualité de service et le dialogue de gestion pour l'accompagnement à domicile" et de minorer le reste à charge des usagers, Hugues Saury, président (LR) du conseil départemental du Loiret, a signé, le 25 janvier, des conventions pluriannuelles de partenariat (C2P) avec 43 services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) sur 64 (et huit autres s'apprêtent à le faire), ce qui représente 90 % des bénéficiaires.

Questions à... | 03/02/2017 Catherine Foret : En politique de la ville, "mettre en lumière les ressources des quartiers" La Fédération des centres sociaux et socioculturels et Question de ville, le réseau des directeurs des centres de ressources par la politique de la ville, ont organisé, jeudi 2 février, en partenariat avec l'association des maires Ville et banlieue, un temps d'échange autour de leur troisième rapport biennal "Paroles et parcours d'habitants". Son auteure, la sociologue Catherine Foret, revient sur ses modalités d'élaboration et ses idées fortes.

Politiques sociales | 02/02/2017 Revenu universel : l'Uniopss apporte sa contribution au débat Alors que le sujet du revenu universel, proposition phare du candidat à la présidentielle pour le PS, Benoît Hamon, déborde des seuls débats électoraux, l'Uniopss veut, à l'appui d'une note de son conseil de recherche et de prospective, éclairer le débat et réaffirmer ses priorités pour lutter contre la pauvreté, dont la revalorisation des minima sociaux, leur fusion, la simplification des règles administratives et l'ouverture du RSA aux jeunes.

