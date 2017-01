Politiques sociales | 27/01/2017 Le Conseil constitutionnel censure nombre de mesures de la loi "égalité et citoyenneté" Le Conseil constitutionnel a rendu, jeudi 26 janvier, sa décision sur la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu la main lourde. Il a en effet censuré dans leur intégralité pas moins de 43 articles et jugé sept autres partiellement contraires à la Constitution. Parmi les dispositions retoquées, figurent notamment la reconnaissance légale du métier de médiateur social, pour un motif de procédure.

0



Handicap | 27/01/2017 La CNCDH rend un avis pour rendre effectif le droit de vote des personnes handicapées Dans un avis, adopté à l'unanimité jeudi 26 janvier, en assemblée plénière, et visant à "souligner la nécessité de garantir la citoyenneté des personnes vivant avec un handicap intellectuel et psychique", la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) suggère "des mesures qui permettraient de construire la citoyenneté de chacun, en rendant les urnes accessibles à tous".

0



Questions à... | 27/01/2017 Jean-Luc Gleyze : "Le revenu universel peut redonner du sens au travail social" Dans le cadre d'un partenariat engagé en septembre dernier avec la Fondation Jean-Jaurès (et avec le Centre pour la recherche économique et ses applications et l'Institut des politiques publiques), le conseil départemental de la Gironde étudie les modalités d'expérimentation d'un revenu universel, d'ici à 2018. Explications de Jean-Luc Gleyze, président (PS) du conseil départemental, au moment où le sujet est au coeur du débat électoral.

0



Jeunesse - Insertion | 27/01/2017 Première réunion de travail pour le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, créé en octobre dernier, a été officiellement installé, jeudi 26 janvier, par le Premier ministre, Bernard Cazeneuve. La nouvelle instance est présidée par Simon Besnard, ancien responsable du Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC), nommé par décret paru le jour même, de même que les membres de plusieurs de ses commissions et formations spécialisées.

0



Actualité conventionnelle | 26/01/2017 La Croix-Rouge quitte l'Unifed et signe un partenariat avec Nexem La disparition, au 1er janvier, du Syneas et de la Fegapei, remplacés par la nouvelle organisation d'employeurs Nexem, issue de leur fusion, commence à produire ses effets sur la structuration de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale (BASS) : la Croix-Rouge et Nexem ont en effet signé, jeudi 26 janvier, un "partenariat stratégique" qui amène "naturellement la Croix-Rouge française à quitter l'Unifed".

0



Société | 26/01/2017 "Contrôle au faciès" : le Conseil constitutionnel ne voit rien d'illégal dans la loi Saisi par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité visant les dispositions entourant certaines pratiques de contrôle d'identité dans le code de procédure pénale, d'une part, et dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), d'autre part, le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé d'illégal, mais a toutefois apporté des précisions et formulé des réserves d'interprétation.

0