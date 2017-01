Actualité conventionnelle | 09/01/2017

La nouvelle organisation d'employeurs Nexem - née de la fusion de la Fegapei et du Syneas - a annoncé, vendredi 6 janvier, avoir décidé de porter la valeur du point dans la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CC 66) à 3,78 euros de façon rétroactive au 1er décembre 2016. Pour pouvoir être applicable, cette mesure doit toutefois être agréée par la direction générale de la cohésion sociale.