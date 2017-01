Handicap - Etrangers | 20/01/2017 L'APAJH et le SAMU social international associés pour l'accueil des réfugiés handicapés Faciliter l'accueil des réfugiés en situation de handicap en France. Tel est l'objectif de la convention de partenariat signée mercredi 18 janvier par le président de la Fédération des APAJH, Jean-Louis Garcia, et le président du SAMU social international, Xavier Emmanuelli, "pour favoriser en France l'hébergement et/ou l'accompagnement spécialisé et adapté de demandeurs d'asile et de réfugiés en situation de handicap, ainsi que des membres de leurs familles".

Etrangers - Précarité | Paris | 20/01/2017 Le centre d'accueil d'Emmaüs Solidarité pour migrants vulnérables est opérationnel à Ivry Quelques semaines après l'ouverture, porte de la Chapelle, du pôle d'accueil et d'orientation des migrants Paris-Nord, géré par la Ville de Paris, l'Etat et l'association Emmaüs Solidarité, le centre d'hébergement d'urgence Paris-Ivry, destiné aux publics vulnérables primo-arrivants (femmes, couples et familles), a accueilli ses premiers occupants jeudi 19 janvier à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), pour une prise en charge de trois à cinq mois.

Questions à... | 20/01/2017 Patrice Warembourg : "Un accompagnement reposant sur l'autodétermination" Le projet de coopération transfrontalier I SAID (Interregional platform for Innovation in Self-determination, Autonomy and Inclusion in people with Disability – Plateforme innovante pour l'autodétermination et l'inclusion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle) a été lancé officiellement le 9 décembre dernier à Lille. Précisions de Patrice Warembourg, directeur général adjoint des Papillons blancs du Nord (Udapei 59) sur cette action.

Handicap | 20/01/2017 Qualité de service : la CNSA a adressé aux MDPH un outil d'autodiagnostic en ligne La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a diffusé, en décembre dernier, auprès des directeurs des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), un questionnaire d'autodiagnostic en ligne destiné à améliorer la qualité de leur service, au regard du référentiel de missions et de qualité de service des MDPH annexé à la convention pluriannuelle 2016-2019 signée entre la CNSA et chaque département.

Politiques sociales | 19/01/2017 Feu vert pour la Fondation pour l'investissement social et le développement humain Le président de la République a annoncé, mardi 17 janvier à Paris, le lancement de la "Fondation pour l'investissement social et le développement humain", dite FISO. Placée sous l'égide de la Fondation agir contre l'exclusion et présidée par Isabelle Kocher (directrice générale du groupe Engie), elle a pour objectif de "soutenir des projets de recherche destinés à évaluer des expérimentations sociales associant les pouvoirs publics, des entreprises et des associations".

Personnes âgées | 19/01/2017 La CNSA publie un guide pour évaluer la situation et les besoins de la personne âgée La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) diffuse sur son site un guide d'utilisation du référentiel d'évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée et de ses proches aidants. Référentiel sur lequel l'équipe médico-sociale du département devra s'appuyer, à compter du 1er avril prochain, en vue de l'élaboration du plan d'aide personnalisé de l'intéressé, financé par l'allocation personnalisée d'autonomie.

