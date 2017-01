Etablissements et services | 23/12/2016 Parution de trois décrets intéressant les ESSMS Trois décrets concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) sont parus au J.O. du vendredi 23 décembre et entreront en vigueur le 1er janvier prochain. Deux d'entre eux ont trait aux règles tarifaires, budgétaires et comptables, notamment dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le dernier est relatif à l'obligation de signaler tout dysfonctionnement grave intervenant dans les ESSMS.

Logement – Hébergement | 23/12/2016 Précarité : de plus en plus de jeunes à la rue, s'alarme la FNARS dans son baromètre du 115 Les 18-24 ans sont de plus en plus nombreux à demander un hébergement au 115, s'inquiète la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) qui a publié, mercredi 21 décembre, la synthèse de son baromètre des appels au numéro d'urgence en novembre. "Sans RSA avant leurs 25 ans, [certains] jeunes sans emploi et en rupture familiale (...), de plus en plus nombreux, n'ont d'autre recours que d'appeler le 115 pour trouver un toit".

Politiques sociales | 23/12/2016 La loi "égalité et citoyenneté" définitivement adoptée au Parlement Le projet de loi "égalité et citoyenneté" a été définitivement adopté par le Parlement après un dernier vote de l'Assemblée nationale, jeudi 22 décembre. Elaboré à la suite des attentats de 2015, il prévoit une série de mesures sur l'engagement citoyen, la jeunesse, la mixité sociale, le logement ou la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et plus généralement contre le sexisme.

Professions sociales | 23/12/2016 Revalorisation de la filière sociale : la FSU dénonce un recul sur les engagements de l'Etat A l'issue de la deuxième séance de travail entre les représentants de l'Etat et les organisations syndicales, le 16 décembre, sur l'application à la filière sociale du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) dans la fonction publique, le secrétaire général du Snuter-FSU critique les précisions apportées sur le reclassement en catégorie A des personnels socio-éducatifs relevant actuellement de la catégorie B.

Pauvreté – Précarité | 23/12/2016 Premier accueil social inconditionnel de proximité : un guide pour sa mise en oeuvre L'été dernier, Manuel Valls, encore Premier ministre, demandait aux préfets d'accélérer la mise en oeuvre du plan "pauvreté" et tout particulièrement du premier accueil social inconditionnel de proximité, qui doit non seulement être opérationnel d'ici à 2018, mais aussi être articulé avec le référent de parcours. Dans cette perspective, la DGCS et l'Andass ont élaboré un guide d'appui à la structuration du premier accueil social inconditionnel de proximité.

Handicap | 22/12/2016 PCH : un outil d'évaluation testé par la CNSA est vivement contesté Le guide "Appui aux pratiques des équipes pluridisciplinaires de MDPH [maisons départementales des personnes handicapées] - guide PCH [prestation de compensation du handicap] aide humaine", diffusé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) en 2014, "pour test sur le terrain", chiffre de façon extrêmement précise et restrictive les actes de la vie quotidienne. La Coordination handicap et autonomie demande son abrogation.

