Etablissements et services | 13/01/2017

Après la publication des deux principaux décrets permettant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2017, de la réforme des règles tarifaires, budgétaires et comptables des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour personnes âgées et pour personnes handicapées, toute une série d'arrêtés complétant le dispositif sont parus fin décembre au Journal officiel. A noter que d'autres textes sont encore attendus.