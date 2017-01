Jeunesse - Insertion | 26/01/2017 Le rapport sur l'emploi des jeunes a été remis au gouvernement Un rapport sur l'emploi des jeunes élaboré par France Stratégie et la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), remis à la ministre du Travail et de l'Emploi mardi 24 janvier, pose un diagnostic sur les difficultés rencontrées par les jeunes dans l'accès à un premier emploi "durable et de qualité". Rapport issu d'une concertation lancée en septembre 2016 réunissant les organisations syndicales, patronales et de jeunesse.

Politiques sociales | 25/01/2017 Crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires : quels enjeux pour le secteur ? Obtenu de haute lutte par le secteur associatif et instauré dans le cadre de la loi de finances pour 2017, le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) va-t-il bouleverser la stratégie budgétaire des établissements et services du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ? La question, mais aussi la mise en oeuvre pratique de cette mesure technique ont amené sept organisations à tenir, mardi 24 janvier à Paris, une journée d'information.

Santé mentale | 25/01/2017 Le nouveau comité de pilotage national sur la psychiatrie présente ses axes de travail Annoncée en octobre par la ministre des Affaires sociales et de la Santé, à l'installation du Conseil national de la santé mentale, la mise en place d'un comité de pilotage dédié à la psychiatrie, conformément au voeu des associations du secteur, est effective : la direction générale de l'offre de soins a en effet indiqué, lundi 23 janvier, que la nouvelle instance "de réflexion, de propositions et de production spécifique à la psychiatrie" s'était réunie dix jours plus tôt.

Personnes âgées | 25/01/2017 Déficiences sensorielles : les recommandations de l'ANESM en EHPAD et résidences autonomie L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux vient de publier ses recommandations de bonnes pratiques pour le "repérage des déficiences sensorielles et [l']accompagnement des personnes atteintes dans les établissements pour personnes âgées", en deux volets, l'un consacré aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et l'autre aux résidences autonomie.

Nomination | 25/01/2017 Protection judiciaire de la jeunesse : Madeleine Mathieu succède à Catherine Sultan Actuellement conseillère à la cour d'appel de Paris, Madeleine Mathieu a été nommée, mercredi 25 janvier en conseil des ministres, directrice de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) à compter du 13 février prochain. Elle succédera ainsi à Catherine Sultan qui occupe ce poste depuis 2013. La magistrate connaît bien cette administration puisqu'elle a été sous-directrice des missions de protection judiciaire et d'éducation (2005-2008).

Etablissements et services | 24/01/2017 CPOM : l'ANAP publie un guide méthodologique d'appui à la contractualisation En complément de la formation proposée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux professionnels des agences régionales de santé et des conseils départementaux pour s'approprier la réforme de la tarification des établissements médico-sociaux, l'Agence nationale d'appui à la performance (ANAP) diffuse un guide méthodologique pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) dans le secteur médico-social.

