Dans leur rapport sur l'application de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite "loi ALUR", les deux députés Daniel Goldberg (PS, Seine-Saint-Denis) et Jean-Marie Tétart (LR, Yvelines) dressent un bilan partagé de la mise en oeuvre de ses titres I et II, en regrettant en particulier l'abandon de la garantie universelle des loyers (GUL) tout en reconnaissant que "la quasi-totalité des dispositions de la loi ALUR est aujourd'hui applicable".

Après la réunion de bilan sur Calais, qui a eu lieu lundi 30 janvier avec Bruno Le Roux et Emmanuelle Cosse, ministres de l'Intérieur et du Logement, plusieurs associations de solidarité, loin de partager le satisfecit gouvernemental, ont exprimé leur colère et leur déception, trois mois après le démantèlement du campement de la Lande, alors qu'elles réclamaient le maintien d'un dispositif humanitaire minimal et la reprise des orientations vers les CAO.