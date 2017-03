Questions à... | 03/03/2017

Flore Capelier : "De la protection de l'enfance à la protection de l'enfant"

A l'occasion des dix ans de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, Flore Capelier, docteure en droit public et membre associée au CERSA de l'université Panthéon-Assas, et notamment auteur d'un numéro juridique des ASH (voir note), revient sur les acquis de cette dernière et sur les apports de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, en pointant les tensions entre les logiques juridiques, institutionnelles et éducatives.



A l'occasion des dix ans de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, Flore Capelier, docteure en droit public et membre associée au CERSA de l'université Panthéon-Assas, et notamment auteur d'un numéro juridique des ASH, revient sur les acquis de cette dernière et sur les apports de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, en pointant les tensions entre les logiques juridiques, institutionnelles et éducatives.



Accès réservé aux abonnés

Pour accéder aux actualités des ASH, vous devez être abonné à la revue et vous identifier dans le pavé en haut à droite.

Comment accéder au contenu du site ASH ?

Vous êtes abonné aux ASH, identifiez-vous dans l’Espace Abonnés se trouvant en haut à droite.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site. Vous souhaitez obtenir une information, vous abonner ? composez-le :

Vous pouvez également être contacté par téléphone : demandez à l'un de nos conseillers de vous rappeler en cliquant sur l'image puis en saisissant votre numéro de téléphone.

Actualités Sociales Hebdomadaires

Pour rester en prise directe avec toute l’actualité sociale

et sanitaire et sociale ! Handicap, Exclusion, Grand âge, Enfance : les ASH couvrent tout le social, domaine par domaine, métier par métier ! Chaque semaine, toute l'actualité sociale et sanitaire et sociale en 4 temps forts : L’Actualité Côté cour : toute l’information vient à vous : actualités institutionnelles, plans gouvernementaux, projets de loi, rapports officiels, etc. Côté terrain : vous êtes au cœur des initiatives et préoccupations de tous les acteurs du secteur Le Magazine. Avec les rubriques : « Vos pratiques » : des reportages au plus près des métiers « Décryptage » : des débats et articles de fond), « Rencontre » : une interview hebdo sur un sujet d’actualité « Vos idées » : une libre tribune pour vous exprimer « Culture » : une sélection d’émissions, d’ouvrages, d’expos… « Le point de vue de… » : le bloc-notes mensuel de personnalités du secteur. Le Cahier Juridique Pour tout savoir sur les derniers dispositifs en vigueur et leurs conséquences sur votre activité : « La veille juridique », « Le dossier juridique » et « L’aide-mémoire du travailleur social ». Le Cahier Emploi La référence du secteur en matière d’emploi, soit plus de 300 offres par semaine. Pour tout savoir sur les derniers dispositifs en vigueur et leurs conséquences sur votre activité : « La veille juridique », « Le dossier juridique » et « L’aide-mémoire du travailleur social ».La référence du secteur en matière d’emploi, soit plus de 300 offres par semaine.