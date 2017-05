Justice | 09/05/2017

Une expérimentation pour éviter la prison aux précaires ayant des troubles psychiatriques

L'association Médecins du monde a signé, vendredi 5 mai, avec cinq ministères (dont la Justice, le Logement et les Affaires sociales et la Santé), un protocole d'engagement - sous forme de contrat à impact social - visant à tester "une alternative à l'incarcération des personnes [sans domicile fixe] souffrant de troubles psychiatriques sévères, par le logement et le suivi intensif", dans le cadre de la politique de lutte contre la récidive.



