Feu vert pour la Fondation pour l'investissement social et le développement humain

Politiques sociales | 19/01/2017

Feu vert pour la Fondation pour l'investissement social et le développement humain

Le président de la République a annoncé, mardi 17 janvier à Paris, le lancement de la "Fondation pour l'investissement social et le développement humain", dite FISO. Placée sous l'égide de la Fondation agir contre l'exclusion et présidée par Isabelle Kocher (directrice générale du groupe Engie), elle a pour objectif de "soutenir des projets de recherche destinés à évaluer des expérimentations sociales associant les pouvoirs publics, des entreprises et des associations".



Accès réservé aux abonnés

Pour accéder aux actualités des ASH, vous devez être abonné à la revue et vous identifier dans le pavé en haut à droite.

Comment accéder au contenu du site ASH ?

Vous êtes abonné aux ASH, identifiez-vous dans l’Espace Abonnés se trouvant en haut à droite.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site. Vous souhaitez obtenir une information, vous abonner ? composez-le :

Vous pouvez également être contacté par téléphone : demandez à l'un de nos conseillers de vous rappeler en cliquant sur l'image puis en saisissant votre numéro de téléphone.

Actualités Sociales Hebdomadaires