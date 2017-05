Enfance - Famille | 15/05/2017

Etablissement d'accueil du jeune enfant : un guide complet à l'intention des PMI

Fruit d'une longue démarche de concertation, le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes a récemment publié un guide relatif aux établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), destiné aux services de la protection maternelle et infantile (PMI), qui "propose une lecture raisonnée du cadre normatif et suggère des recommandations en vue d'une harmonisation des pratiques".



