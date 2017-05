Maison d'arrêt de Fresnes : l'OIP demande à la justice d'"aller plus loin"

Prison | Val-de-Marne | 05/05/2017

Maison d'arrêt de Fresnes : l'OIP demande à la justice d'"aller plus loin"

Au lendemain de la publication de l'ordonnance du juge des référés du TA de Melun - à la suite d'une requête de l'Observatoire international des prisons et d'organisations d'avocats, et enjoignant à l'Etat de mettre en oeuvre des mesures améliorant la situation des détenus de la maison d'arrêt de Fresnes -, l'association a annoncé, jeudi 4 mai, son intention de faire appel devant le Conseil d'Etat de cette décision qui rejette ses "demandes les plus ambitieuses".



Accès réservé aux abonnés

Pour accéder aux actualités des ASH, vous devez être abonné à la revue et vous identifier dans le pavé en haut à droite.

Comment accéder au contenu du site ASH ?

Vous êtes abonné aux ASH, identifiez-vous dans l’Espace Abonnés se trouvant en haut à droite.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site. Vous souhaitez obtenir une information, vous abonner ? composez-le :

Vous pouvez également être contacté par téléphone : demandez à l'un de nos conseillers de vous rappeler en cliquant sur l'image puis en saisissant votre numéro de téléphone.

Actualités Sociales Hebdomadaires