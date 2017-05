Société | 02/05/2017

Election présidentielle : une soixantaine d'organisations appellent à voter au second tour

"Nous ne pouvons pas rester spectateurs". Dans une tribune, parue dimanche 30 avril dans le JDD, 61 associations - dont l'Association des paralysés de France, la Fédération des acteurs de la solidarité, la Cimade, Médecins du monde, le Planning familial... - appellent les électeurs à voter au second tour de l'élection présidentielle, à se mobiliser contre "celles et ceux qui prônent le rejet de l'autre et le repli sur soi" et à protéger les valeurs de la République.



