Personnes âgées | 24/04/2017

Une évolution favorable de la perte d'autonomie entre 2007 et 2014, selon la DREES

Dans un contexte de population vieillissante, où "le débat sur la prise en charge des seniors est récurrent", le nombre de personnes âgées déclarant des incapacités ou se trouvant en situation de dépendance à domicile a baissé entre 2007 et 2014, indique notamment une étude publiée par la DREES et qui exploite les premiers résultats de l'enquête "Vie quotidienne et santé" (VQS) menée en 2014 auprès de personnes âgées de 60 ans ou plus résidant à domicile.



Accès réservé aux abonnés

Pour accéder aux actualités des ASH, vous devez être abonné à la revue et vous identifier dans le pavé en haut à droite.

Comment accéder au contenu du site ASH ?

Vous êtes abonné aux ASH, identifiez-vous dans l’Espace Abonnés se trouvant en haut à droite.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site. Vous souhaitez obtenir une information, vous abonner ? composez-le :

Vous pouvez également être contacté par téléphone : demandez à l'un de nos conseillers de vous rappeler en cliquant sur l'image puis en saisissant votre numéro de téléphone.

Actualités Sociales Hebdomadaires