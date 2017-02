Plus de huit communes sur 10 mettent en oeuvre au moins une action sociale, selon la DREES

Collectivités territoriales | 22/02/2017

Si elles ne sont tenues qu'à peu d'obligations légales dans le domaine social, les communes peuvent cependant mettre en place de nombreuses actions sociales "facultatives", à destination de leurs administrés. C'était le cas, en 2014, de plus de huit communes sur 10, soit 98 % de la population, selon l'étude sur l'action sociale des communes et intercommunalités (ASCO) réalisée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.



