Nomination | 06/02/2017

Jérôme Voiturier, nouveau directeur général de l'Uniopss

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le champ sanitaire, social et médico-social, tant dans le secteur associatif qu'auprès des pouvoirs publics, Jérôme Voiturier est le nouveau directeur général de l'Uniopss (Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), succédant à Pierre-Gérard Willemetz, qui assurait l'intérim de ce poste depuis septembre 2016, à la suite du départ de Benoit Menard.



Accès réservé aux abonnés

Pour accéder aux actualités des ASH, vous devez être abonné à la revue et vous identifier dans le pavé en haut à droite.

Comment accéder au contenu du site ASH ?

Vous êtes abonné aux ASH, identifiez-vous dans l’Espace Abonnés se trouvant en haut à droite.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site. Vous souhaitez obtenir une information, vous abonner ? composez-le :

Vous pouvez également être contacté par téléphone : demandez à l'un de nos conseillers de vous rappeler en cliquant sur l'image puis en saisissant votre numéro de téléphone.

Actualités Sociales Hebdomadaires