Société | 01/02/2017

Publication du guide sur le fait religieux en entreprise

Le "guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées", que Myriam El Khomri a présenté le 7 novembre dernier aux partenaires sociaux, est maintenant disponible sur le site du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Conçu "à destination des salariés et des employeurs", ce guide rappelle le droit en vigueur et présente des cas pratiques "pour répondre de façon concrète aux questions qui peuvent se poser".



