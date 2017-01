Jeunesse - Insertion | 31/01/2017

Une instruction de la DGEFP présente le nouveau parcours vers l'emploi des jeunes

A l'occasion d'une journée consacrée à la garantie jeunes, lundi 30 janvier, le ministère du Travail et de l'Emploi a diffusé une instruction de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) qui précise, après deux décrets parus en décembre, les modalités de la mise en oeuvre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA), en vigueur depuis le 1er janvier, et de la généralisation de la garantie jeunes.



Actualités Sociales Hebdomadaires