Logement | 01/02/2017

Un rapport parlementaire dresse un bilan mitigé de l'application de la loi ALUR

Dans leur rapport sur l'application de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite "loi ALUR", les deux députés Daniel Goldberg (PS, Seine-Saint-Denis) et Jean-Marie Tétart (LR, Yvelines) dressent un bilan partagé de la mise en oeuvre de ses titres I et II, en regrettant en particulier l'abandon de la garantie universelle des loyers (GUL) tout en reconnaissant que "la quasi-totalité des dispositions de la loi ALUR est aujourd'hui applicable".



