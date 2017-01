Protection de l'enfance | 30/01/2017

Mineurs isolés étrangers de Calais : les inquiétudes de la CNCDH

La Commission nationale consultative des droits de l'Homme a adopté, jeudi 26 janvier, une déclaration sur la situation des mineurs isolés étrangers placés en CAOMI (centres d'accueil et d'orientation des mineurs non accompagnés) à l'issue du démantèlement du bidonville de Calais, marquée du sceau de l'inquiétude, à propos de ce dispositif très critiqué, conçu à l'origine comme transitoire, dans l'urgence, sans base légale et dérogatoire du droit commun.



