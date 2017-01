Politiques sociales | 30/01/2017

Le RSA tire toujours à la hausse les dépenses d'aide sociale des départements

En 2015, les dépenses totales nettes d'aide sociale des conseils départementaux en métropole et outre-mer (hors Mayotte) s'élevaient à 36,1 milliards d'euro (soit une hausse de 2 % en euros constants par rapport à 2014 et de 11 % depuis 2011), dont 11,3 milliards d'euros consacrés au RSA ou à l'insertion (+ 6 % en un an), indique la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) dans le dernier numéro d'"Etudes et résultats".



Accès réservé aux abonnés

Pour accéder aux actualités des ASH, vous devez être abonné à la revue et vous identifier dans le pavé en haut à droite.

Comment accéder au contenu du site ASH ?

Vous êtes abonné aux ASH, identifiez-vous dans l’Espace Abonnés se trouvant en haut à droite.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site. Vous souhaitez obtenir une information, vous abonner ? composez-le :

Vous pouvez également être contacté par téléphone : demandez à l'un de nos conseillers de vous rappeler en cliquant sur l'image puis en saisissant votre numéro de téléphone.

Actualités Sociales Hebdomadaires