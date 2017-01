Jeunesse - Insertion | 26/01/2017

Le rapport sur l'emploi des jeunes a été remis au gouvernement

Un rapport sur l'emploi des jeunes élaboré par France Stratégie et la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), remis à la ministre du Travail et de l'Emploi mardi 24 janvier, pose un diagnostic sur les difficultés rencontrées par les jeunes dans l'accès à un premier emploi "durable et de qualité". Rapport issu d'une concertation lancée en septembre 2016 réunissant les organisations syndicales, patronales et de jeunesse.



