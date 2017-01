Attaché principal d'administration, Laurent Willeman a été nommé directeur départemental de la cohésion sociale de l'Ain, par un arrêté publié mercredi 25 janvier au Journal officiel.



