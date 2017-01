Etrangers - Santé | Ile-de-France | 24/01/2017

La Croix-Rouge distribue un "carnet de santé" aux migrants

A partir du mardi 23 janvier, en Ile-de-France, les équipes mobiles de la Croix-rouge française vont remettre un carnet de suivi de santé aux migrants reçus dans le cadre des consultations infirmières itinérantes de l'organisation. L'objectif est de "leur offrir une prise en charge médicale plus simple et plus efficace". Ce carnet de santé va être progressivement distribué aux migrants hébergés dans les centres d'hébergement, les gymnases ou les hôtels.



Accès réservé aux abonnés

Pour accéder aux actualités des ASH, vous devez être abonné à la revue et vous identifier dans le pavé en haut à droite.

Comment accéder au contenu du site ASH ?

Vous êtes abonné aux ASH, identifiez-vous dans l’Espace Abonnés se trouvant en haut à droite.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site. Vous souhaitez obtenir une information, vous abonner ? composez-le :

Vous pouvez également être contacté par téléphone : demandez à l'un de nos conseillers de vous rappeler en cliquant sur l'image puis en saisissant votre numéro de téléphone.

Actualités Sociales Hebdomadaires