Handicap | 23/01/2017

Réseau d'aide aux personnes déficientes auditives, l'Unapeda intègre le collectif Handéo

Fédération d'associations de défense des intérêts des enfants sourds et de leur famille, l'Union nationale des parents d'enfants déficients auditifs (Unapeda) vient d'entrer au conseil d'administration de l'association Handéo, s'est félicitée cette dernière dans un communiqué, lundi 23 janvier, en précisant que ce réseau, créé en 2004, comprend aussi des gestionnaires de services d'initiative parentale pour l'accompagnement et l'insertion sociale des enfants et adultes.



Actualités Sociales Hebdomadaires