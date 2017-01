Emploi - Formation | 12/01/2017

Lancement du portail du compte personnel d'activité, en vigueur depuis le 1er janvier

Entré en vigueur le 1er janvier, le compte personnel d'activité (CPA) a été officiellement mis sur les rails, jeudi 12 janvier, avec le lancement par le gouvernement du site dédié au nouveau dispositif, mis en place par la loi "travail" du 8 août 2016 et qui "crée de nouveaux droits et donne à chacun les moyens de mieux maîtriser son parcours", en regroupant les comptes personnels de formation et de prévention de la pénibilité et le compte d'engagement citoyen.



