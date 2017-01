Actualité conventionnelle | 09/01/2017

CC 66 : Nexem veut porter la valeur du point à 3,78 euros

Dans un communiqué diffusé vendredi 6 janvier, la nouvelle organisation d'employeurs Nexem - née de la fusion de la Fegapei et du Syneas - annonce qu'elle a décidé de porter la valeur du point dans la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CC 66) à 3,78 euros de façon rétroactive au 1er décembre 2016. Pour pouvoir être applicable, cette mesure doit toutefois encore être agréée par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).



Accès réservé aux abonnés

Pour accéder aux actualités des ASH, vous devez être abonné à la revue et vous identifier dans le pavé en haut à droite.

Comment accéder au contenu du site ASH ?

Vous êtes abonné aux ASH, identifiez-vous dans l’Espace Abonnés se trouvant en haut à droite.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site. Vous souhaitez obtenir une information, vous abonner ? composez-le :

Vous pouvez également être contacté par téléphone : demandez à l'un de nos conseillers de vous rappeler en cliquant sur l'image puis en saisissant votre numéro de téléphone.

Actualités Sociales Hebdomadaires