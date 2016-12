Politiques sociales | 23/12/2016

La loi "égalité et citoyenneté" définitivement adoptée au Parlement

Le projet de loi "égalité et citoyenneté" a été définitivement adopté par le Parlement après un dernier vote de l'Assemblée nationale, jeudi 22 décembre. Elaboré à la suite des attentats de 2015, il prévoit une série de mesures sur l'engagement citoyen, la jeunesse, la mixité sociale, le logement ou la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et plus généralement contre le sexisme.



