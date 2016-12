Pauvreté – Précarité | 23/12/2016

Premier accueil social inconditionnel de proximité : un guide pour sa mise en oeuvre

L'été dernier, Manuel Valls, encore Premier ministre, demandait aux préfets d'accélérer la mise en oeuvre du plan "pauvreté" et tout particulièrement du premier accueil social inconditionnel de proximité, qui doit non seulement être opérationnel d'ici à 2018, mais aussi être articulé avec le référent de parcours. Dans cette perspective, la DGCS et l'Andass ont élaboré un guide d'appui à la structuration du premier accueil social inconditionnel de proximité.



