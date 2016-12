Finances publiques | 21/12/2016

Adoption définitive du budget de l'Etat pour 2017

Au terme d'un parcours mouvementé et après une dernière navette au Sénat – où le texte a été rejeté –, l'Assemblée nationale a eu le dernier mot et adopté définitivement, mardi 20 décembre, le projet de loi de finances pour 2017 qui prévoit, notamment, de nouvelles baisses d'impôt pour les ménages et une simplification des minima sociaux visant notamment le revenu de solidarité active, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation aux adultes handicapés.



