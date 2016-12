L'ANAP publie un guide pour construire un parcours en psychiatrie et santé mentale

Santé mentale | 20/12/2016

L'ANAP publie un guide pour construire un parcours en psychiatrie et santé mentale

L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) a publié, le 12 décembre, un guide méthodologique visant à mettre en oeuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale. Disponible sur son site, cette publication est destinée aux acteurs chargés de construire un diagnostic territorial partagé dans "l'environnement complexe" de la psychiatrie et de la santé mentale.



Accès réservé aux abonnés

Pour accéder aux actualités des ASH, vous devez être abonné à la revue et vous identifier dans le pavé en haut à droite.

Comment accéder au contenu du site ASH ?

Vous êtes abonné aux ASH, identifiez-vous dans l’Espace Abonnés se trouvant en haut à droite.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site. Vous souhaitez obtenir une information, vous abonner ? composez-le :

Vous pouvez également être contacté par téléphone : demandez à l'un de nos conseillers de vous rappeler en cliquant sur l'image puis en saisissant votre numéro de téléphone.

Actualités Sociales Hebdomadaires