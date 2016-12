Etablissements et services | 20/12/2016

Evaluation des ESSMS : l'ANESM publie un nouveau guide sur les suites à donner

L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a récemment mis en ligne sur son site un nouveau guide sur les suites à donner aux évaluations interne et externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et la façon de valoriser leurs résultats.



