Salaires | 19/12/2016

Le SMIC horaire va augmenter de 9 centimes au 1er janvier

En application des seuls mécanismes légaux de revalorisation, le SMIC horaire va augmenter de 0,93 % et passer de 9,67 euros à 9,76 euros brut le 1er janvier prochain, a annoncé, lundi 19 décembre, la ministre du Travail et de l'Emploi. Pas de coup de pouce, donc, pour le salaire minimum dont le montant mensuel brut sera porté à 1 480 euros contre 1 466,62 précédemment (1 153 euros net soit 11 euros de plus qu'en 2016, base 35 heures hebdomadaires).



