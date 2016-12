Personnes âgées | 14/12/2016

Mise en ligne du comparateur officiel des tarifs des EHPAD

La ministre des Affaires sociales et de la Santé et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie ont présenté, mercredi 14 novembre, une nouvelle version du portail national d'information pour l'autonomie des personnes âgées et l'accompagnement de leurs proches, qui intègre un comparateur des prix journaliers des chambres et des prestations de 6 767 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).



