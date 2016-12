Froid et alcool : deux clichés sur les causes de décès nuancés par les Morts de la rue

Lutte contre l'exclusion | 14/12/2016

Froid et alcool : deux clichés sur les causes de décès nuancés par les Morts de la rue

Dans son enquête annuelle "Dénombrer et décrire", portant sur la mortalité des personnes sans domicile, le collectif Les Morts de la rue indique que 585 décès survenus en 2015 lui avaient été signalés au 1er mai 2016, soit un nombre réel évalué à plus de 2 800 personnes mortes, à 49 ans en moyenne, de cause violente ou de maladie pour plus de la moitié d'entre elles et, contrairement aux idées reçues, exceptionnellement de froid.



Accès réservé aux abonnés

Pour accéder aux actualités des ASH, vous devez être abonné à la revue et vous identifier dans le pavé en haut à droite.

Comment accéder au contenu du site ASH ?

Vous êtes abonné aux ASH, identifiez-vous dans l’Espace Abonnés se trouvant en haut à droite.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site.

Si n’avez pas encore de compte, cliquez sur « compte abonné » en haut à droite pour créer vos codes d’accès au site. Vous souhaitez obtenir une information, vous abonner ? composez-le :

Vous pouvez également être contacté par téléphone : demandez à l'un de nos conseillers de vous rappeler en cliquant sur l'image puis en saisissant votre numéro de téléphone.

Actualités Sociales Hebdomadaires