Handicap | 12/12/2016

Election du successeur de Christel Prado à la tête de l'Unapei

Présidente depuis juin 2010 de l'Unapei, fédération d'associations de personnes handicapées mentales et de leurs parents et amis, Christel Prado a passé le relais, samedi 10 décembre, à Luc Gateau, notamment président de l'Adapei-Aria de Vendée. Christel Prado ne souhaitait pas voir son mandat renouvelé à la tête de l'organisation, ayant pris la fonction de directrice générale adjointe de la cohésion sociale et des territoires du département de la Manche.



