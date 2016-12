Economie sociale | 09/12/2016

L'UDES intègre officiellement le Conseil d'orientation pour l'emploi

Après avoir intégré le Haut Conseil du dialogue social, en septembre dernier, puis le Conseil supérieur de la prud'homie, quelques jours plus tard, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) s'est félicitée, jeudi 8 décembre, de son entrée au Conseil d'orientation pour l'emploi (COE), annoncée la veille en conseil des ministres et officialisée par un décret publié vendredi 9 décembre au Journal officiel.



