Collectivités territoriales | 09/12/2016

L'Unccas déplore une "simplification" aux dépens de l'action sociale locale

"Il n'y a pas de quoi pavoiser", a réagi, jeudi 8 décembre, l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (Unccas) après l'annonce de 25 mesures de simplification des normes en faveur des collectivités, présentées lundi 5 décembre par Jean-Vincent Placé, secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, et Estelle Grelier, secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales.



